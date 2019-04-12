Напередодні вихідних киянам пропонують закупити продукти на ярмарках (адреси)
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Розсилка
Ярмарки відбудуться у дев'яти районах Києва
У п’ятницю, 12 квітня, із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Так, ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 78;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Керчинська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
- Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1А, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.
До слова, завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжували дешевшати фрукти. Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.