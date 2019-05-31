Напередодні вихідних у Києві майже 30 будинків залишаться без води (адреси)

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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

Сьогодні, 31 травня, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У зв`язку з цим з 18:00 до 8:00 1 червня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Тургенєвська, 3/9, 8, 11, 13, 15, 16, 17/4, 18, 20, 40/3;

вул. Бульварно-Кудряшовська, 38, 40, 42, 45А, 47, 49, 51;

вул. Гончара, 67/71, 75, 80/3, 82, 84, 86А, 88А, 88Б, 90, 96;

вул. Дмитрівська, 2.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Раніше водоканал оприлюднив графік відключень води цього тижня у зв’язку із плановими ремонтними роботами.