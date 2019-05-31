  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Напередодні вихідних у Києві майже 30 будинків залишаться без води (адреси)

    • Розсилка
    Напередодні вихідних у Києві майже 30 будинків залишаться без води (адреси)

    Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

    Сьогодні, 31 травня, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У зв`язку з цим з 18:00 до 8:00 1 червня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Тургенєвська, 3/9, 8, 11, 13, 15, 16, 17/4, 18, 20, 40/3;
    • вул. Бульварно-Кудряшовська, 38, 40, 42, 45А, 47, 49, 51;
    • вул. Гончара, 67/71, 75, 80/3, 82, 84, 86А, 88А, 88Б, 90, 96;
    • вул. Дмитрівська, 2.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше водоканал оприлюднив графік відключень води цього тижня у зв’язку із плановими ремонтними роботами.

    Читайте також
    Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ