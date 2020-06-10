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    Нардепу Дубінському знайшли нову посаду

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    <p>Київський обласний осередок партії &laquo;Слуга народу&raquo; очолить Олександр Дубінський</p> - Нардепу Дубінському знайшли нову посаду

    Київський обласний осередок партії «Слуга народу» очолить Олександр Дубінський

    Фото: УНІАН

    Олександр Дубінський керуватиме Київським обласним осередком партії «Слуга народу»

    У партії «Слуга народу» визначилися з керівниками кількох обласних партійних осередків.

    Київській обласним осередком партії «Слуга народу» керуватиме народний депутат Олександр Дубінський.

    Про це повідомила заступниця глави парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

    За словами Кравчук, у партії «Слуга народу» визначилися з керівниками ще чотирьох обласних осередків партії.

    Кравчук зазначила, що керувати Херсонським обласним партійним осередком буде адвокат Юрій Соболевський, який під час виборчої кампанії був представником Зе! Команди у Херсонській області. Осередком партії у Кіровоградській області керуватиме нардеп Олександр Дануца, а в Черкаській області - нардеп Олександр Завітневич.

    Керівництво ж Київським обласним осередком партії в «Слугу народу» вирішили довірити народному депутату Олександру Дубинському.

    Також Євгенія Кравчук повідомила, що незабаром буде оголошений також і керівник столичного осередку партії «Слуга народу».

    депутат партії адвокат партія Слуга народу Олександр Дубінський Євгенія Кравчук
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