Нардепу Дубінському знайшли нову посаду



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Київський обласний осередок партії «Слуга народу» очолить Олександр Дубінський Фото: УНІАН

Олександр Дубінський керуватиме Київським обласним осередком партії «Слуга народу»

У партії «Слуга народу» визначилися з керівниками кількох обласних партійних осередків.

Київській обласним осередком партії «Слуга народу» керуватиме народний депутат Олександр Дубінський.

Про це повідомила заступниця глави парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

За словами Кравчук, у партії «Слуга народу» визначилися з керівниками ще чотирьох обласних осередків партії.

Кравчук зазначила, що керувати Херсонським обласним партійним осередком буде адвокат Юрій Соболевський, який під час виборчої кампанії був представником Зе! Команди у Херсонській області. Осередком партії у Кіровоградській області керуватиме нардеп Олександр Дануца, а в Черкаській області - нардеп Олександр Завітневич.

Керівництво ж Київським обласним осередком партії в «Слугу народу» вирішили довірити народному депутату Олександру Дубинському.

Також Євгенія Кравчук повідомила, що незабаром буде оголошений також і керівник столичного осередку партії «Слуга народу».