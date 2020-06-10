Нардепу Дубінському знайшли нову посаду
Київський обласний осередок партії «Слуга народу» очолить Олександр Дубінський
Олександр Дубінський керуватиме Київським обласним осередком партії «Слуга народу»
У партії «Слуга народу» визначилися з керівниками кількох обласних партійних осередків.
Київській обласним осередком партії «Слуга народу» керуватиме народний депутат Олександр Дубінський.
Про це повідомила заступниця глави парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.
За словами Кравчук, у партії «Слуга народу» визначилися з керівниками ще чотирьох обласних осередків партії.
Кравчук зазначила, що керувати Херсонським обласним партійним осередком буде адвокат Юрій Соболевський, який під час виборчої кампанії був представником Зе! Команди у Херсонській області. Осередком партії у Кіровоградській області керуватиме нардеп Олександр Дануца, а в Черкаській області - нардеп Олександр Завітневич.
Керівництво ж Київським обласним осередком партії в «Слугу народу» вирішили довірити народному депутату Олександру Дубинському.
Також Євгенія Кравчук повідомила, що незабаром буде оголошений також і керівник столичного осередку партії «Слуга народу».