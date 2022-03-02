Наслідки нічного обстрілу Білої Церкви на Київщині (фото)

Окупанти знищили приміщення з виробництва металу

Російські окупанти у вівторок, 1 березня, обстріляли Білу Церкву, що під Києвом. На щастя, загиблих немає. Про це повідомили у Нацполіції Київщини.

«1 березня близько 22-ї години у Білій Церкві відбувся повітряний удар, епіцентр якого потрапив у приміщення з виробництва металу. Працівники ДСНС локалізували пожежу. Слідчі Білої Церкви зранку додатково оглянули місце події. На щастя, потерпілих у результаті вибуху немає», – йдеться у повідомленні.

Також, у мережі показали наслідки ранішнього обстрілу Ірпеня. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Нагадаємо, зранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України. Після цього почався обстріл українських міст.