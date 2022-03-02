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    Наслідки нічного обстрілу Білої Церкви на Київщині (фото)

    Працівники ДСНС локалізували пожежу - Наслідки нічного обстрілу Білої Церкви на Київщині (фото)
    Працівники ДСНС локалізували пожежу
    Фото з соцмереж

    Окупанти знищили приміщення з виробництва металу

    Російські окупанти у вівторок, 1 березня, обстріляли Білу Церкву, що під Києвом. На щастя, загиблих немає. Про це повідомили у Нацполіції Київщини.

    «1 березня близько 22-ї години у Білій Церкві відбувся повітряний удар, епіцентр якого потрапив у приміщення з виробництва металу. Працівники ДСНС локалізували пожежу. Слідчі Білої Церкви зранку додатково оглянули місце події. На щастя, потерпілих у результаті вибуху немає», – йдеться у повідомленні.

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    Наслідки нічного обстрілу Білої Церкви на Київщині (фото)
    Наслідки нічного обстрілу Білої Церкви на Київщині (фото)

    Також, у мережі показали наслідки ранішнього обстрілу Ірпеня. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

    Нагадаємо, зранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України. Після цього почався обстріл українських міст.

    Теги: окупанти ДСНС Путін обстріл Київщина президент міст
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    Наслідки нічного обстрілу Білої Церкви на Київщині (фото)