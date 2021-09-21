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    Натовпи людей утворилися вранці на входах до станцій київського метро (відео)

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    Скупчення пасажирів був перед входом до станції метро &laquo;Мінська&raquo; - Натовпи людей утворилися вранці на входах до станцій київського метро (відео)
    Скупчення пасажирів був перед входом до станції метро «Мінська»
    Фото: Киев сейчас/Telegram

    Метрополітен у пікові години працює з обмеженнями

    У вівторок, 21 вересня, у годину пік на кількох станціях київського метро спостерігалося скупчення людей. Відповідні фото й відео опублікував Telegram-канал «Киев сейчас».

    Зокрема, натовп пасажирів був перед входом до станції метро «Мінська».

    Крім того, на відео знято скупчення пасажирів перед входом до станції метро «Чернігівська». Десятки людей стоять на вулиці, перед вхідними дверима станції.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід. Таким чином хочуть зменшити скупчення всередині станцій.

    Теги: Київ метро карантин коронавірус
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    Натовпи людей утворилися вранці на входах до станцій київського метро (відео)