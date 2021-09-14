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    Чоловік напідпитку зупинив рух столичного метро

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    Поліцейський метрополітену просто ходив вслід за хуліганом, намагався говорити з ним, але не спробував затримати - Чоловік напідпитку зупинив рух столичного метро
    Поліцейський метрополітену просто ходив вслід за хуліганом, намагався говорити з ним, але не спробував затримати
    Фото: Вахтанг Кіпіані/Facebook

    Інцидент стався на платформі станції метро «Контрактова площа»

    У Києві на платформі метро «Контрактова площа» не тверезий чоловік поводився агресивно, а потім стрибнув на рейки. Про це написав журналіст Вахтанг Кіпіані, який став очевидцем цієї події, на сторінці у Facebook.

    За його словами, інцидент стався на платформі станції метро «Контрактова площа». Чоловік був нетверезим. Вочевидь, через його шумну поведінку та стан до чоловіка підійшов поліцейський. Проте нетверезий пасажир не зважав на нього.

    «Врешті чувак стрибнув на рейки і пішов тунелем у бік центру. Рух було зупинено хвилин на 5-7», – написав Кіпіані.

    Журналіст додав, що його обурила байдужа поведінка поліцейського метрополітену – начебто правоохоронець просто ходив вслід за хуліганом, намагався говорити з ним, але не спробував затримати. Кіпіані також зауважив, що люди на платформі відійшли подалі – ймовірно боялися, що агресивний чоловік може їм заподіяти щось лихе, наприклад – штовхнути на рейки.

    Нагадаємо, учора, 13 вересня у столичному метро утворився колапс.

    До слова, у Києві, на столичному проспекті Перемоги, неадекватний чоловік бігав по дахах автомобілів, які стояли в заторі.

    Теги: Київ метро Контрактова площа чоловік журналіст
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    Чоловік напідпитку зупинив рух столичного метро