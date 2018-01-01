Навчальні заклади Борисполя закрито на карантин

Рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Начальник міського управління освіти та науки Тетяна Чернойван, доповіла, що по усіх школах Борисполя станом на 6 лютого, спостерігалася масова відсутність учнів. Так, школа №1 посіла перше місце за захворюваністю, тут відсутні 30% дітей. У НВК «Гімназія «Перспектива» нині 23% хворих, у школі №8 — 20%. До 20% рівня



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Рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Начальник міського управління освіти та науки Тетяна Чернойван, доповіла, що по усіх школах Борисполя станом на 6 лютого, спостерігалася масова відсутність учнів. Так, школа №1 посіла перше місце за захворюваністю, тут відсутні 30% дітей. У НВК «Гімназія «Перспектива» нині 23% хворих, у школі №8 — 20%. До 20% рівня захворюваності дійшли й усі інші навчальні заклади міста.

«За останній тиждень хвилює факт, що почали хворіти учителі. Станом на 6 лютого 5% педагогів відсутні на роботі через погіршення стану здоров’я. З кожним днем ця цифра зростає», - говорить Чернойван.

Денис Хурса, головний лікар ПМСД, зазначив, що за останні три тижні захворюваність серед мешканців міста збільшується швидкими темпами. Наразі переважає ротавірусна інфекція. Цей вірус небезпечний посиленою слабкістю та втратою організмом хворого значної кількості рідини.

За минулий тиждень у місті зареєстровано 145 хворих на ГРВІ, з них 110 дітей.

Лікарі звітують, що у Бориспільській ЦРЛ проводяться заходи щодо припинення розповсюдження вірусу. Лікарям видано захисні маски, рукавички, кілька разів на день проводиться дезінфекція. На стаціонарному лікуванні ГРВІ перебуває 52 хворих. З них 90% - діти.

Наголошувалося, що подібна ситуація і в районі. Гнідинську школу закрито, в інших закладах поки що проводять посилену дезінфекцію.

За спільним рішенням лікарів, освітян та представників міжрайонного відділу лабораторних досліджень було прийнято рішення про оголошення карантину із 8.02 до 17.02 включно. На цей період також передбачається обмежити усі масові заходи. Садочки поки не закривають.

Джерело: Вести