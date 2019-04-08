Навесні на військову службу планують призвати майже 800 киян



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Весняно-літня призовна кампанія розпочалася 1 квітня і триватиме три місяці

Під час весняно-літньої призовної кампанії на військову службу з Києва планують призвати 780 юнаків. Про це на брифінгу повідомив військовий комісар Київського міського військкомату Сергій Клявлін.

Він розповів, що в Києві, як і в цілому по Україні, весняно-літня призовна кампанія розпочалася 1 квітня і триватиме три місяці - до кінця червня. Планують призвати на військову службу 780 киян, з них 423 - до лав Збройних сил України, 190 - до Національної гвардії, 147 - до Державної прикордонної служби і 20 - до Державної спеціальної служби транспорту, пише УНІАН.

В цілому призовний резерв у столиці становить понад 30 тисяч чоловіків. За словами Клявліна, це всі мешканці Києва віком від 20 до 27 років. Проте, зауважив він, ця цифра не враховує тих, хто має відстрочку від проходження військової служби за призовом, а також тих, хто не може служити за медичними показниками.

Також він висловив сподівання, що проблем із призовом, які мали місце в листопаді минулого року, коли Києву вдалося виконати план призову, лише продовживши термін відправки юнаків до військових частин, в ході цієї призовної кампанії не буде.

«Поки що у нас все іде за планом і проблем ми не бачимо», - підсумував військовий комісар.

Як відомо, в Україні з 1 квітня стартував весняний призов на строкову військову службу, під час якого планується призвати майже 19 тисяч громадян України.