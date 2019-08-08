Навколо найбільшого в Києві озера розгорівся скандал (фото, відео)



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З озера вивозять пісок

На озері Алмазне відбувається незаконний видобуток піску

Навколо озера Алмазне, яке знаходиться у Деснянському районі і є найбільшим озером Києва, (його площа 160 га, а глибина у деяких місцях сягає 22 метрів), вирує скандал. За словами в.о. голови Деснянської РДА Сергія Снопкова, тут відбувається незаконний видобуток піску.

Представник Національної екологічної ради України Олександр Чистяков зазначає, що на озері Алмазне протягом місяця працює без жодних дозвільних документів земснаряд. Масово вивозиться пісок.

Побувавши біля озера, «Вечірка»побачила будівельну техніку та гору піску. Розміщено інформаційний стенд, згідно з яким тут проводиться виконання природоохоронних заходів з відновлення водойми на замовлення Державного агентства водних ресурсів України ДП «Укрводсервіс». Замовник – ДП «Укрводсервіс». Виконавець-інвестор – ТОВ «НВП «Екосервіс». Генпідрядник – ТОВ «Сабулум трейд»

На місці був представник ТОВ «Сабулум трейд», який спростовує всі звинувачення та наполягає на тому, що зараз у цьому місці проводяться санітарні роботи, і що у майбутньому тут буде зроблено зону відпочинку. А також запевняє, що документи на проведення робіт має.

Голова громадської ради при Деснянській РДА Артур Аракелян вимагає, щоб роботи, які проводить фірма, були припинені поки не буде надано документів.