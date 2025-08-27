Головна Київ Новини
search button user button menu button

Наводив удари по військових обʼєктах у пʼятьох областях. СБУ затримала російського агента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Наводив удари по військових обʼєктах у пʼятьох областях. СБУ затримала російського агента
Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці викрили фігуранта, коли він фіксував наслідки ворожого удару на Київщині

Співробітники Служби безпеки затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки окупантів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Основним завданням, яке виконував цей фігурант, був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.

«Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БпЛА. Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на «відсторонені» теми», – йдеться в заяві.

Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора – зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого «прильоту» на Київщині. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із геолокаціями, фотографіями та іншими «звітними» матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів.

Листування агента з російським куратором
Листування агента з російським куратором
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: СБУ російські агенти Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Національне військове кладовище придбають електрокари
Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі
24 серпня, 15:14
Попри екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося
На Обухівщині під колесами потягу травмувався чоловік: поліція повідомила деталі події
21 серпня, 15:25
«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії
«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії
13 серпня, 17:41
Безпілотник ЦСО «А» СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу
СБУ підтвердила ураження терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
9 серпня, 13:48
Внаслідок зіткнення 31-річний кермувальник мотоцикла загинув на місці події
У Білій Церкві сталася ДТП, під час якої загинув мотоцикліст (фото)
6 серпня, 18:46
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
31 липня, 19:07
Всіх посадовців підозрюють у системній корупції, яка завдала збитків на суму понад 48,3 млн грн
Генпрокурор Кравченко розповів про масштабні корупційні схеми на Київщині
29 липня, 21:47
Рішення депутатів Ірпінської міськради зодо припинення повноважень Олександра Маркушина викликало хвилю невдоволення серед ірпінчан
Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина
29 липня, 09:41
Президент підписав закон щодо вдосконалення діяльності СБУ
Президент підписав закон щодо вдосконалення діяльності СБУ
28 липня, 18:48

Новини

Наводив удари по військових обʼєктах у пʼятьох областях. СБУ затримала російського агента
Наводив удари по військових обʼєктах у пʼятьох областях. СБУ затримала російського агента
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
Огорожу, що перекривала доступ до набережної біля ЖК River Stone, демонтовано (фото)
Огорожу, що перекривала доступ до набережної біля ЖК River Stone, демонтовано (фото)
Ткаченко взявся наводити лад із розвагами на воді та дорікнув Кличку
Ткаченко взявся наводити лад із розвагами на воді та дорікнув Кличку
Патрульні оштрафували військових, які їхали збивати дрони: реакція мережі
Патрульні оштрафували військових, які їхали збивати дрони: реакція мережі
Якою буде погода в останні дні літа. Прогноз синоптикині Діденко
Якою буде погода в останні дні літа. Прогноз синоптикині Діденко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
41K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
24K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
8032
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
6769
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua