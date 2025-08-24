Головна Київ Новини
search button user button menu button

Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
google social img telegram social img facebook social img
Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі
На Національне військове кладовище придбають електрокари
колаж: glavcom.ua

У Гатному на Київщині на цвинтарі з’явиться електротранспорт

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» планує придбати два електричних гольф-кари. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість закупівлі – 1,57 млн грн. Поставка транспорту має бути здійснена до 31 грудня 2025 року за адресою: Київська область, с. Гатне.

Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі фото 1
Закупівля гольф-карів на кладовище. дані: ProZorro

Закупівля проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями, передбаченими на період дії воєнного стану. Головний критерій оцінки – найнижча ціна. Кінцевий строк подання пропозицій – 29 серпня 2025 року, електронний аукціон заплановано на цей же день.

За технічними характеристиками, які описані в тендерній документації, українські дистриб’ютори пропонують гольф-кари від $15 тис. (приблизно 619 тис. грн). Такі транспортні засоби зазвичай використовують для перевезення відвідувачів у парках, на курортах та територіях з обмеженим рухом.

Характеристики електротранспорту
Характеристики електротранспорту
Дані з тендерної документації
Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі фото 2
Скриншот з сайту minicar.com.ua

Раніше «Главком» писав, що на Київщині люди мітингували проти зведення Національного військового меморіального кладовища. Причина – загроза екологічної катастрофи. Меморіал зводять на ділянці з високими ґрунтовими водами, які затоплюють могили.

10 серпня у Мархалівці відбулася мирна акція протесту з гаслами «Ні екоциду», «Зупиніть екоцид» та «Героям гідне місце поховання». Активісти вимагають припинити будівництво на болотистій території, де вода постійно виступає на поверхню.

Протестувальники стверджують, що встановлена за 1,8 млрд грн дренажна система не справляється з відведенням води. Могили у таких умовах будуть регулярно підтоплюватися, що суперечить санітарним нормам для поховань.

Читайте також:

Теги: Київщина аукціон поховання гольф перевезення кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині почали оголошувати тривогу по районах
На Київщині запрацювала нова система повітряних тривог: що змінилось
24 липня, 00:47
Вночі 24 липня повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Київщина запровадила диференційований сигнал повітряної тривоги: перші результати тестування
24 липня, 15:48
Мешканці Бортничів переконані, що столичній адміністрації їхній мікрорайон «геть не цікавий»
«Столиці ми не потрібні».Через проблеми з транспортом жителі Бортничів готові до радикальних кроків
24 липня, 17:00
Автомобіль злетів з дороги біля будинку, у якому ніхто не живе
ДТП на Київщині: Jaguar злетів у кювет. Пасажири зникли, знявши номери (фото)
25 липня, 09:57
Поховають журналістку на Байковому кладовищі у Києві
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналісткою Вікторією Рощиною
25 липня, 18:44
Фото загиблих Наталії Гайової та її синів
Київщина попрощалася з родиною Гайових, вбитою російською ракетою 31 липня (фото)
5 серпня, 16:31
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Рада має направити податки з банківських надприбутків на «Укрзалізницю» – експерт
17 серпня, 15:42
Велосипедиста доставлено до лікарні для надання медичної допомоги
У Хотянівці поблизу Києва автівка збила 17-річного велосипедиста: юнак перебуває у лікарні
20 серпня, 10:57
Попри екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося
На Обухівщині під колесами потягу травмувався чоловік: поліція повідомила деталі події
21 серпня, 15:25

Новини

Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі
Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі
Спецпредставник Трампа прибув до Києва (фото)
Спецпредставник Трампа прибув до Києва (фото)
Станція столичного метро «Майдан Незалежності» запрацювала у звичному режимі
Станція столичного метро «Майдан Незалежності» запрацювала у звичному режимі
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій
Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
110K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
86K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
12K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9423
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Сьогодні, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua