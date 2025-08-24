Національний військовий цвинтар купує собі гольф-кари: деталі

У Гатному на Київщині на цвинтарі з’явиться електротранспорт

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» планує придбати два електричних гольф-кари. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість закупівлі – 1,57 млн грн. Поставка транспорту має бути здійснена до 31 грудня 2025 року за адресою: Київська область, с. Гатне.

Закупівля гольф-карів на кладовище. дані: ProZorro

Закупівля проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями, передбаченими на період дії воєнного стану. Головний критерій оцінки – найнижча ціна. Кінцевий строк подання пропозицій – 29 серпня 2025 року, електронний аукціон заплановано на цей же день.

За технічними характеристиками, які описані в тендерній документації, українські дистриб’ютори пропонують гольф-кари від $15 тис. (приблизно 619 тис. грн). Такі транспортні засоби зазвичай використовують для перевезення відвідувачів у парках, на курортах та територіях з обмеженим рухом.

Характеристики електротранспорту Дані з тендерної документації

Скриншот з сайту minicar.com.ua

Раніше «Главком» писав, що на Київщині люди мітингували проти зведення Національного військового меморіального кладовища. Причина – загроза екологічної катастрофи. Меморіал зводять на ділянці з високими ґрунтовими водами, які затоплюють могили.

10 серпня у Мархалівці відбулася мирна акція протесту з гаслами «Ні екоциду», «Зупиніть екоцид» та «Героям гідне місце поховання». Активісти вимагають припинити будівництво на болотистій території, де вода постійно виступає на поверхню.

Протестувальники стверджують, що встановлена за 1,8 млрд грн дренажна система не справляється з відведенням води. Могили у таких умовах будуть регулярно підтоплюватися, що суперечить санітарним нормам для поховань.