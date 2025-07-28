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Зеленський підписав закон щодо вдосконалення діяльності СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський підписав закон щодо вдосконалення діяльності СБУ
фото: Офіс президента

Збільшується на 10 тис. осіб загальна чисельність особового складу СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України». Відповідне позначення з’явилося на сайті Верховної ради України, пише «Главком».

Законом пропонується надати військовослужбовцям СБУ право використовувати і застосовувати зброю та бойову техніку в порядку та випадках, установлених для ЗСУ, під час здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, при виконанні завдань щодо участі в обороні.

Законом також збільшується на 10 тис. осіб загальна чисельність особового складу СБУ та затверджується загальна чисельність Центру спеціальних операцій «А» (10 тис. осіб).

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за збільшення чисельності СБУ, а також її бойового підрозділу. 311 нардепів з усіх фракцій вцілому ухвалили законопроєкт щодо діяльності СБУ та підвищення її ефективності у зв’язку війною №13353.

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Теги: Володимир Зеленський закон СБУ

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