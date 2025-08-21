Головна Київ Новини
На Обухівщині під колесами потягу травмувався чоловік: поліція повідомила деталі події

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Обухівщині під колесами потягу травмувався чоловік: поліція повідомила деталі події
Попри екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося
фото: поліція Київської області/Facebook

Поліція Київщини закликає громадян бути максимально обережними поблизу залізничних колій

На Київщині, у селі Щербанівка, під колесами потягу травмувався 63-річний чоловік. Правоохоронці розслідують обставини події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За інформацією поліції, інцидент стався поблизу посадкової платформи. Потяг сполученням Миколаїв – Херсон здійснив наїзд на жителя Кагарлика, який перебував біля залізничної колії та не відреагував на звуковий сигнал машиніста.

Попри екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося. Постраждалого з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за цим фактом.

Поліція Київщини закликає громадян бути максимально обережними поблизу залізничних колій, оскільки вони є зоною підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, кілька днів тому у Борисполі під колесами потягу загинула 78-річна жінка. Швидкісний потяг сполученням Київ-Харків збив місцеву мешканку, яка переходила колію у невстановленому місці. За фактом загибелі людини слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. 

Також на минулому тижні на залізничній станції в селі Чепиліївка, що у Білоцерківському районі, поїзд смертельно травмував жінку. Повідомляється, що трагічний випадок стався у середу, 13 серпня, близько 05:50. Чергова по станції негайно сповістила про смертельний інцидент правоохоронців. 

За даними залізничників, найчастіші причини нещасних випадків – це поспіх і неуважність, коли люди переходять колії в невстановлених місцях, не переконавшись у відсутності інших поїздів. Багато хто також перебуває занадто близько до колій або краю платформи під час руху поїзда. Крім того, небезпеку створює використання гаджетів, розмови по телефону або прослуховування музики в навушниках під час перетину колій. Недбалість водіїв, які ігнорують заборонні сигнали на переїздах, та поведінка в стані алкогольного сп'яніння, що призводить до засинання на коліях, також є поширеними причинами трагедій. Варто пм’ятати, що поїзд не може зупинитися миттєво – його гальмівний шлях становить 400-500 метрів. 

