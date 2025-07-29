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Генпрокурор Кравченко розповів про масштабні корупційні схеми на Київщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Генпрокурор Кравченко розповів про масштабні корупційні схеми на Київщині
Всіх посадовців підозрюють у системній корупції, яка завдала збитків на суму понад 48,3 млн грн
фото: Руслан Кравченко/Facebook

Кравченко розповів про підозри 29 посадовцям органів місцевого самоврядування, працівникам держустанов, керівникам держпідприємств і приватного сектору

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про оголошення підозр 29 особам та виявлення збитків на понад 48 млн грн на Київщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Кравченко.

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру 29 особам, серед яких – посадовці органів місцевого самоврядування, працівники державних установ, а також керівники державних підприємств і приватного сектору. Загальна сума завданих збитків бюджету становить 48,375 млн грн.

Генеральний прокурор навів кілька прикладів викритих злочинів:

  • Голова Вишгородської міськради підозрюється у розтраті бюджетних коштів при закупівлі техніки за завищеними цінами, ігноруючи системний контроль.
  • Заступник Білоцерківського міського голови та депутат облради під час роботи в РДА видав незаконне розпорядження та уклав угоду купівлі-продажу земельної ділянки за заниженою вартістю.
  • Шестеро працівників ДП «Ліси України» організували злочинну схему незаконної вирубки лісу з подальшим збутом.
  • Директор ДП «ДГ Дмитрівка» разом із спільниками заволоділи майже 18 гектарами землі, використовуючи підроблені документи та печатки.
  • Депутат Великодимерської селищної ради, який водночас є керівником будівельної компанії, завищив обсяги виконаних робіт для незаконного отримання бюджетного фінансування.
  • Заступник начальника Гостомельської ВА, гендиректор приватної компанії та інженер технагляду діяли за попередньою змовою для привласнення коштів під час реалізації будівельного проєкту в умовах воєнного стану, використовуючи фіктивні дані та підроблені документи.

Руслан Кравченко підкреслив, що це не повний перелік, але навіть ці епізоди демонструють системність проблеми. «Працюємо далі, щоб кожен бюджетний злочин мав юридичний фінал. І кожен винний своє покарання», – додав генеральний прокурор.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 24 липня двоє прокурорів: один колишній, один діючий – отримали підозри. 

«Мені, як Генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше – мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати», – наголосив генпрокурор.

За словами Кравченка, йдеться про заступника керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини. Йому інкримінують організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів, пособництво у фальсифікації доказів.

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Теги: Генпрокурор підозра Київщина Руслан Кравченко

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