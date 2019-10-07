Найстарший ролер: 72-річний киянин потрапив до Книги рекордів України



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Валерій Харковлюк є найстаршим Inline Alpine-атлетом у світі

72–річного киянина визнали найстаршим ролером України

У суботу, 5 жовтня, у Києві експерти Національного реєстру рекордів зафіксували вікове досягнення найстаршого в Україні ролера, яким офіційно визнаний 72–річний киянин Валерій Харковлюк.

Майстер спорту СРСР Валерій Харковлюк - спортсмен-фанат «чотирьох сезонів» - з року в рік, незважаючи на погоду та пору року, катається на роликах або гірських лижах. Він є основоположником мега-спортивної династії трьох поколінь сім’ї Харковлюк-Балакіних. Разом з ним цим видом спорту успішно займаються донька Наталя та онук Тимофій. Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Як свідчить експертиза, Валерій Харковлюк також є найстаршим Inline Alpine-атлетом у світі (Inline Alpine - це гірський слалом на роликових ковзанах).

Під час реєстрації рекорду він продемонстрував цей молодий видовищний динамічно-екстремальний вид спорту.

До слова, представники Національного реєстру рекордів України зафіксували незвичайний овоч. У Бучі під Києвом 49-річний бізнесмен Олександр Шкидченко виростив найбільшу цибулину в Україні. Її вага – 1,8 кг, а обхват – 53 сантиметри.