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    Найстарший ролер: 72-річний киянин потрапив до Книги рекордів України

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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">Валерій Харковлюк є найстаршим Inline Alpine-атлетом у світі&nbsp;</span></span> - Найстарший ролер: 72-річний киянин потрапив до Книги рекордів України
    Валерій Харковлюк є найстаршим Inline Alpine-атлетом у світі 

    72–річного киянина визнали найстаршим ролером України

    У суботу, 5 жовтня, у Києві експерти Національного реєстру рекордів зафіксували вікове досягнення найстаршого в Україні ролера, яким офіційно визнаний 72–річний киянин Валерій Харковлюк.

    Майстер спорту СРСР Валерій Харковлюк - спортсмен-фанат «чотирьох сезонів» - з року в рік, незважаючи на погоду та пору року, катається на роликах або гірських лижах. Він є основоположником мега-спортивної династії трьох поколінь сім’ї Харковлюк-Балакіних. Разом з ним цим видом спорту успішно займаються донька Наталя та онук Тимофій. Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

    Як свідчить експертиза, Валерій Харковлюк також є найстаршим Inline Alpine-атлетом у світі (Inline Alpine - це гірський слалом на роликових ковзанах).

    Під час реєстрації рекорду він продемонстрував цей молодий видовищний динамічно-екстремальний вид спорту.

    До слова, представники Національного реєстру рекордів України зафіксували незвичайний овочУ Бучі під Києвом 49-річний бізнесмен Олександр Шкидченко виростив найбільшу цибулину в Україні. Її вага – 1,8 кг, а обхват – 53 сантиметри.

     

    Київ спорт рекорд Україна
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