542 кілометри за 11 днів: одесит почав забіг до Києва на підтримку людей з інвалідністю



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У Південній Пальмірі стартував ультрамарафон Одеса-Київ

Колишній глава одеського осередку «Правого сектора» Іван Єфанов збирається за 11 днів пробігти 542 кілометри для того, щоб привернути увагу до людей з інвалідністю. До нього приєдналася дюжина одеситів, які пробіжать перші 50 км.

Як розповідає сам Іван, ідея такого марафону почалася з жарту. Його друг збирався допливти по Дніпру з Києва до Херсона. Іван сказав йому: «Якщо ти пропливеш, я пробігу з Одеси до Києва». На що друг рекомендував йому почати готуватися.

Готуватися Іван почав за півроку до забігу. У програму підготовки входили і різні види тренувань, і спеціальне харчування, і режим сну. Але, як він сам зізнається, найнеобхіднішої була психологічна робота.

«Дистанція більш важка психологічно, ніж фізично. Фізично все зрозуміле: є інструмент - тіло, воно працює за певними правилами. З свідомістю набагато важче. Такі тривалі циклічні сверхнагрузки зазвичай призводять до певних внутрішнім діалогам. Мозок включає захисний механізм, він говорить про те, що тобі загрожує серйозна криза. І ця перепона дуже відчутна», - зізнався спортсмен.

Гроші, зібрані на ультрамарафон, підуть на реабілітацію Михайла Радченко, який чотири роки тому потрапив в ДТП. Його батьки не тільки вклали всі свої сили на допомогу синові, але ще і створили зал фізичної терапії «Motus», в якому проходять реабілітацію такі ж діти і дорослі.

Іван зізнається, що для нього Міша і його батьки - символ віри в людей. А привернути увагу до проблеми він вважає за потрібне, тому що подібна ситуація стосується кожного.

«У нас не облаштовані міста, люди байдужі до проблем людей з інвалідністю. Здебільшого нам простіше відсторонитися від цього, ніж взяти посильну участь. У вашому будинку може бути інвалід, і, можливо, у вашій парадній навіть немає пандуса », - пояснив він.

Іван закінчить свій забіг 6 жовтня. Останні 42 кілометри він пробіжить на 10-му київському марафоні Wizz Air. Там же зафіксують його забіг, як Національний рекорд України.

Джерело: Пушкинская.net