На Вінниччині відкрили моновиставку картини відомого севастопольського художника



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У Вінниці розпочала свою роботу моновиставка відомого севастопольського художника Михайла Крошечкіна-Крошицького

В обласному художньому музеї представлена картина митця «Кримська татарка». Її показ проводиться з нагоди 65-річчя з часу депортації кримських татар та 30-річчя закінчення їх примусового виселенн. Також в експозиції презентовані два альбоми Севастопольського художнього музею.

Про це повідомляють у Вінницькій обласній державній адміністрації.

Про життя і творчість видатного жанриста, пейзажиста і портретиста Михайла Крошечкіна-Крошицького, який народився 1870 р. в Севастополі, розповів завідувач науково-дослідного відділу образотворчого мистецтва Сергій Бартко.

М. Крошечкін-Крошицький у 1920–1930-ті рр. мешкав у Севастополі, де зараз знаходиться художній музей, що носить його ім’я. Варто зазначити, що життєвий шлях митця тісно пов'язаний не лише із Севастополем, але й з Харковом, де він також працював і викладав, проводив активну просвітницьку роботу.

Михайло Потапович надавав перевагу реалістичній традиції у мистецтві модерну к.ХІХ – п.ХХст., який передбачав поєднання різних практик.

«Кримська татарка» - це єдина робота Михайла Крошечкіна-Крошицького у Вінницькій області. Це був досить цікавий художник. Він був співзасновником Асоціації севастопольських художників, живописцем, відомим і як портретист, і як художник історичного жанру. Його також цікавили образи побутового плану. Картина «Кримська татарка» етюдного характеру, художник намагався відтворити сутність побуту та життєвого устрою. Крім цього, тут присутня й емоційна наповненість», - зауважив Сергій Бартко.

Фахівець також ознайомив присутніх із особливостями роботи, наповненої досить стриманими кольорами. У центрі уваги молода дівчина – кримська татарка у національному вбранні: в сукні «антер», накидці («кірха» або «хірха»), темно-вишневий колір якої свідчить про знатне походження дівчини, а також у головному уборі «фес».

В експозиції також презентовані два альбоми Севастопольського художнього музею ім. М.П.Крошицького, тож вінничани та гості міста мають можливість ознайомитися із творами севастопольських художників ІІ пол.ХІХ ст. та сьогодення.

Виставка проводиться з нагоди 65-річчя з часу депортації кримських татар та 30-річчя закінчення їх примусового виселення.