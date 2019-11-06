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    На Вінниччині відкрили моновиставку картини відомого севастопольського художника

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    На Вінниччині відкрили моновиставку картини відомого севастопольського художника

    У Вінниці розпочала свою роботу моновиставка відомого севастопольського художника Михайла Крошечкіна-Крошицького

    В обласному художньому музеї представлена картина митця «Кримська татарка». Її показ проводиться з нагоди 65-річчя з часу депортації кримських татар та 30-річчя закінчення їх примусового виселенн. Також в експозиції презентовані два альбоми Севастопольського художнього музею.

    Про це повідомляють у Вінницькій обласній державній адміністрації.

    Про життя і творчість видатного жанриста, пейзажиста і портретиста Михайла Крошечкіна-Крошицького, який народився 1870 р. в Севастополі, розповів завідувач науково-дослідного відділу образотворчого мистецтва Сергій Бартко.

    М. Крошечкін-Крошицький у 1920–1930-ті рр. мешкав у Севастополі, де зараз знаходиться художній музей, що носить його ім’я. Варто зазначити, що життєвий шлях митця тісно пов'язаний не лише із Севастополем, але й з Харковом, де він також працював і викладав, проводив активну просвітницьку роботу.

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    На Вінниччині відкрили моновиставку картини відомого севастопольського художника
    На Вінниччині відкрили моновиставку картини відомого севастопольського художника
    На Вінниччині відкрили моновиставку картини відомого севастопольського художника
    На Вінниччині відкрили моновиставку картини відомого севастопольського художника
    На Вінниччині відкрили моновиставку картини відомого севастопольського художника
    На Вінниччині відкрили моновиставку картини відомого севастопольського художника
    На Вінниччині відкрили моновиставку картини відомого севастопольського художника

    Михайло Потапович надавав перевагу реалістичній традиції у мистецтві модерну к.ХІХ – п.ХХст., який передбачав поєднання різних практик.

    «Кримська татарка» - це єдина робота Михайла Крошечкіна-Крошицького у Вінницькій області. Це був досить цікавий художник. Він був співзасновником Асоціації севастопольських художників, живописцем, відомим і як портретист, і як художник історичного жанру. Його також цікавили образи побутового плану. Картина «Кримська татарка» етюдного характеру, художник намагався відтворити сутність побуту та життєвого устрою. Крім цього, тут присутня й емоційна наповненість», - зауважив Сергій Бартко.

    Фахівець також ознайомив присутніх із особливостями роботи, наповненої досить стриманими кольорами. У центрі уваги молода дівчина – кримська татарка у національному вбранні: в сукні «антер», накидці («кірха» або «хірха»), темно-вишневий колір якої свідчить про знатне походження дівчини, а також у головному уборі «фес».

    В експозиції також презентовані два альбоми Севастопольського художнього музею ім. М.П.Крошицького, тож вінничани та гості міста мають можливість ознайомитися із творами севастопольських художників ІІ пол.ХІХ ст. та сьогодення.

    Виставка проводиться з нагоди 65-річчя з часу депортації кримських татар та 30-річчя закінчення їх примусового виселення.

    Михайло Потапович Крошечкін-Крошицький (1870 – 1935 рр.)

    З початку 1900-х рр. жив і працював у Харкові. Мав власне видавництво листівок. З 1921 р. мешкав у Севастополі. Викладав у навчальних закладах Харкова і Севастополя, в ізостудії при БОФі (Севастополь).

    М.П.Крошечкін-Крошицький був учасником Гуртка харківських художників (1900 – 1908); ТПХВ (1902); Санкт-Петербурзького товариства художників (1904 – 1912); Товариства харківських художників (1905 – 1918, член-засновник); САХР (1923 – 1931, член-засновник, перший голова).

     

    музеї культура виставка Вінниччина вінничани
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