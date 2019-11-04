До 30-річчя падіння Берлінської стіни в Одесі відкрилася виставка



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У рамках Тижнів Німеччини в одеському університеті представили виставку і візуальну інсталяцію до 30-річчя падіння Берлінської стіни

В Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова відкрилися виставка «Від мирної революції до німецької єдності» і візуальна інсталяція «Стіна і люди».

Експозиції присвячені 30-річчю падінню Берлінської стіни і представлені в рамках традиційних Тижнів Німеччини в Україні.

З виставкою, що відкрилася, ознайомилися студенти, викладачі та громадські діячі.

«Ми відзначаємо річницю падіння Берлінської стіни як символ побудови мостів демократії, толерантності та взаєморозуміння між державами. Для нас важливо, щоб ця подія була відома як факт символізму молодому поколінню. Саме тому ми проводимо виставку в стінах університету», - зазначив у привітанні Почесний консул Федеративної Республіки Німеччина Олександр Кіфак.

Виставку про історію Берлінської стіни розробив історик Ульріх Мелерт за підтримки Федерального Фонду дослідження диктатури соціалістичних партій у Німеччині.

Інсталяція «Стіна і люди» представляє 12 історій про долі громадян НДР і ФРН, які пов'язані з Берлінською стіною.

«Ідея цієї інсталяції в тому, що стіна розділяє, а люди намагаються об'єднатися. За час існування Берлінської стіни офіційно загинули 327 осіб, намагаючись перебратися через перешкоду. Від випадкового пострілу конвою загинули двоє дітей. Цікава історія близнюків, які виросли по обидва боки стіни, а потім сім'я возз'єдналася», - розповіла керівник організації «Німецька молодь в Одеському регіоні» Еліна Лях.

Виставка і інсталяція експонуватимуться до 9 листопада цього року.