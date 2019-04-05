У Києві біля школи помер чоловік (фото)



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На місце прибули родичі чоловіка, що помер Фото: Інформатор

Чоловік, йдучи по тротуару, втратив рівновагу і впав на асфальт

У п'ятницю, 5 квітня, біля спеціалізованої школи №115 на вулиці Кавказькій, 10 у Солом’янському районі Києва помер літній чоловік. На вигляд померлому близько 65-70 років.

Трагічний випадок стався близько 11:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, чоловік йшов по тротуару на вулиці Кавказькій. Проходячи біля спеціалізованої школи №115, він втратив рівновагу, вдарився об металевий паркан і впав на асфальт. Медики, які прибули за викликом, нічим не змогли допомогти чоловікові, їм залишалося тільки констатувати смерть.

На місце також приїхали родичі загиблого. Однак вони відмовилися коментувати подію.

Деталі смерті чоловіка встановить слідство.

Як повідомлялося, 4 квітня у кімнаті приміщення на вулиці Маршала Тимошенка виявили тіло 33-річного чоловіка, якого напередодні у супермаркеті вдарив незнайомець.