Коронавірус у Києві – майже тисяча нових хворих за добу

У Київській області зафіксовано 690 нових випадків за добу

17 пацієнтів померли

У Києві станом на ранок 5 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом. Це на 42 випадки більше, ніж днем раніше (868 випадків).

Загалом у столиці підтверджено 140 916 випадків Covid-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужало 96 149 людей (454 за добу), померли 2 735 людей (17 за добу).

У Київській області зафіксовано 77 668 випадків коронавірусу (690 нових випадків за добу).

Від початку епідемії одужали 70 089 людей (220 за добу), померли – 1 279 людей (троє за добу).

За минулу добу, 4 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 2913 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 12481 особу, всі вони отримали одну дозу вакцини

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Хоча ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.