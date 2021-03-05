  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Коронавірус у Києві – майже тисяча нових хворих за добу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Київській області зафіксовано 690&nbsp;нових&nbsp;випадків за добу - Коронавірус у Києві – майже тисяча нових хворих за добу
    У Київській області зафіксовано 690 нових випадків за добу
    Фото: Українська правда

    17 пацієнтів померли

    У Києві станом на ранок 5 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом. Це на 42 випадки більше, ніж днем раніше (868 випадків).

    Загалом у столиці підтверджено 140 916 випадків Covid-19.

    Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

    Від початку епідемії у Києві одужало 96 149 людей (454 за добу), померли 2 735 людей (17 за добу).

    У Київській області зафіксовано 77 668 випадків коронавірусу (690 нових випадків за добу).

    Від початку епідемії одужали 70 089 людей (220 за добу), померли – 1 279 людей (троє за добу).

    За минулу добу, 4 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 2913 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 12481 особу, всі вони отримали одну дозу вакцини

    Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

    Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

    Хоча ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

    Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

    Теги: Київ РНБО щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies