Негода триває: синоптики попередили киян про небезпеку
У п'ятницю на киян чекають снігопад і ожеледиця
У п’ятницю, 29 січня, на дорогах Києва очікується ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.
Також, за прогнозом синоптиків, у Києві завтра буде сніг, хмарно, вітер переважно південно-західний 7-12 м/с, температура вночі 4-6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.
Київавтодор збільшив кількість техніки, що прибирають вулиці від снігу, до 376 одиниць. До 73 збільшено кількість бригад із ручного прибирання. 524 працівники очищають і обробляють протиожеледними засобами зупинки громадського транспорту, вузькі пішохідні переходи, спуски у підземні пішохідні переходи та сходи.
Водіям слід бути обачними на дорозі й не залишати авто на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах доріг.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям під час ожеледиці:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
Нагадаємо, у зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.