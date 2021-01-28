Негода триває: синоптики попередили киян про небезпеку

У столиці 29 січня буде морозно та сніжитиме

У п'ятницю на киян чекають снігопад і ожеледиця

У п’ятницю, 29 січня, на дорогах Києва очікується ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Також, за прогнозом синоптиків, у Києві завтра буде сніг, хмарно, вітер переважно південно-західний 7-12 м/с, температура вночі 4-6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Київавтодор збільшив кількість техніки, що прибирають вулиці від снігу, до 376 одиниць. До 73 збільшено кількість бригад із ручного прибирання. 524 працівники очищають і обробляють протиожеледними засобами зупинки громадського транспорту, вузькі пішохідні переходи, спуски у підземні пішохідні переходи та сходи.

Водіям слід бути обачними на дорозі й не залишати авто на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах доріг.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям під час ожеледиці:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Нагадаємо, у зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.