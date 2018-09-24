Негода у Києві: є перші повалені дерева (фото)



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Фото: dtp.kiev.ua Рятувальники прибирають повалене дерево на вул. Світлицького

Одне з дерев упало в центрі столиці

У понеділок, 24 вересня, у столиці йде дощ, місцями сильний. Також вітер посилився до 15-20 м/с.

Негода вже завдала шкоди місту. Зокрема, у центрі Києва на вулиці Івана Франка впало дерево. Про це повідомляє «Київ оперативний».

«З вулиці Івана Франка на вулицю Ярославів Вал не проїхати - впало дерево», - йдеться в повідомленні.

Крім того, на вул. Світлицького в Подільському районі впало дерево, інформує dtp.kiev.ua.

На місці працюють рятувальники КАРС Київської міськдержадміністрації.

Як повідомлялося, сьогодні вранці на дорогах Києва через дощ утворилися 7-бальні затори.