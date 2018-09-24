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    Негода у Києві: є перші повалені дерева (фото)

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    Рятувальники прибирають повалене дерево на вул. Світлицького - Негода у Києві: є перші повалені дерева (фото)
    Фото: dtp.kiev.ua
    Рятувальники прибирають повалене дерево на вул. Світлицького

    Одне з дерев упало в центрі столиці

    У понеділок, 24 вересня, у столиці йде дощ, місцями сильний. Також вітер посилився до 15-20 м/с.

    Негода вже завдала шкоди місту. Зокрема, у центрі Києва на вулиці Івана Франка впало дерево. Про це  повідомляє «Київ оперативний». 

    «З вулиці Івана Франка на вулицю Ярославів Вал не проїхати - впало дерево», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, на вул. Світлицького в Подільському районі впало дерево, інформує dtp.kiev.ua.

    На місці працюють рятувальники КАРС Київської міськдержадміністрації.

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    Негода у Києві: є перші повалені дерева (фото)
    Негода у Києві: є перші повалені дерева (фото)
    Негода у Києві: є перші повалені дерева (фото)
    Негода у Києві: є перші повалені дерева (фото)
    Негода у Києві: є перші повалені дерева (фото)
    Негода у Києві: є перші повалені дерева (фото)
    Негода у Києві: є перші повалені дерева (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні вранці на дорогах Києва через дощ утворилися 7-бальні затори.

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