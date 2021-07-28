На Троєщині правоохоронці затримали викрадача телефонного кабелю

Зловмисник вирізав близько 67 метрів мережевого дроту у підвалі багатоповерхівки

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшов виклик про крадіжку кабелю приватного акціонерного товариства, що на вулиці Марини Цвєтаєвої. По прибуттю на місце події слідчо-оперативна група виявила зловмисника, якого перед цим затримала служба охорони підприємства. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правопорушником виявися безробітний 31-річній уродженець Донецької області, який перебуває на іспитовому терміні за вчинення у лютому аналогічного злочину.

«Ми встановили, що чоловік проник до підвального приміщення та викрав звідти близько 67 метрів телефонного кабелю. Однак спрацювала сигналізація, тож зловмисника затримав наряд, який забезпечував охорону. Поліцейські затримали крадія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вилучили інструменти для демонтажу та дроти», – розповів начальник відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Дмитро Слюта.

Фігуранту повідомлено про підозру у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та судом про обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення грошової застави.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Раніше на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва сталася крадіжка кабелю зв’язку. Правопорушником виявився безробітний 36-річний киянин, який вже був засуджений умовно та перебував на іспитовому терміні за вчинення аналогічного злочину.

Нагадаємо, столичні поліцейські встановили та затримали чоловіка, який у ніч на 27 липня пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві.