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Нічна атака на Київщину: Повітряні сили повідомили деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нічна атака на Київщину: Повітряні сили повідомили деталі
У Київську область з північного напрямку залетіли 18 ударних БПЛА, всі були знищені в небі
фото з відкритих джерел

У Київську область з північного напрямку вночі залетіли Shahed

Уночі 20 травня армія Російської Федерації запустили по Київській області 18 іранських дронів-камікадзе Shahed. Окупанти запускали безпілотники з північного напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«У Київську область з північного напрямку вночі залетіли Shahed – 18 ударних БПЛА. Всі 100% були знищені в небі», – заявив він.

Ігнат повідомив, що 17 дронів збили військовослужбовці оперативного командування «Центр». Один дрон ліквідувала протиповітряна оборона Сухопутних військ.

«Разом б'ємо ворога у повітрі», – додав речник командування Повітряних сил.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня Росія здійснила чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Дніпровському, Солом'янському, Печерському та Дарницькому районах.

Теги: росія окупанти армія

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