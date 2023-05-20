Атака дронів на Київ і нова військова допомога від США: головне за ніч

У Києві лунала повітряна тривога, українські захисники збивали ворожі безпілотники

Цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. РФ атакувала дронами, але сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі. Уламки дронів упали в декількох районах столиці. Тим часом стало відомо, що Президент США Джо Байден збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 млн доларів. Водночас одразу декілька країн приєдналися до коаліції щодо постачання нашій країні західних винищувачів. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 20 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака дронів на Київ

У Києві та області з 00:41 до 03:01 тривала повітряна тривога. У цей час у місті пролунала серія вибухів. Влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони у столиці, а також навколо повітряного простору Києва.

Попередньо, ворог атакував столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони, ударів по Києву не допущено.

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У результаті падіння уламків дронів:

у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована, жертв немає;

у Дарницькому районі пошкоджено будівлю СТО та припарковані авто;

у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;

у Соломʼянському районі пошкоджено дорожнє покриття й автотранспорт.

Інформація щодо потерпілих наразі не надходила.

Новий пакет військової допомоги від США

Президент США Джо Байден після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті G7 збирається оголосити про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 375 млн доларів. Про це повідомляє Politico з з посиланням на трьох американських та українських чиновників.

За даними джерел, до пакету допомоги ввійдуть артилерійське знаряддя, бронетехніка та протитанкові засоби.

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Данія та Португалі приєдналися до авіаційної коаліції

Португалія приєдналася до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу.

Також про намір допомогти українським пілотам опанувати західні винищувачі F-16 заявила Данія. Остаточний формат навчання українців країни-учасниці коаліції допрацюють протягом наступного місяця.

«Бавовна» в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 19 травня місцеві мешканці почули вибухи в передмісті та в аеропорту, де перебував особовий склад армії окупантів. Про це повідомила Маріупольська міська рада і радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram.

«Судячи з відео, у разі підтвердження інформації, ворог мав понести значні втрати», – написала міськрада.