Нічна атака по Києву: рятувальники показали наслідки

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по столиці – дронами та ракетами

У ніч на 22 жовтня російські сили атакували Київ, застосувавши безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, ще п'ять постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.

У Дніпровському районі сталося влучання у 16-поверховий житловий будинок. Пожежа охопила шостий поверх. Рятувальники евакуювали десять осіб, під час ліквідації вогню виявили тіла двох загиблих.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки загинули двоє людей, п’ятеро – постраждали. Усіх травмованих госпіталізували, серед них –дворічну дитину.

Наслідки обстрілу Дніпровського району Києва фото: ДСНС Києва

У Дарницькому районі через влучання дрона загорілася 17-поверхівка – полум’я поширилося з 11-го по 16-й поверх. Також за іншою адресою горіла двоповерхова нежитлова будівля, пожежу локалізовано. Врятовано 15 людей, з них 2 дитини.

Зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі столиці фото: ДСНС Києва

У Деснянському районі пошкоджено фасад десятиповерхового будинку, згорів автомобіль і пошкоджено газову трубу. Рятувальники врятували 20 осіб, вогонь ліквідовано.

У Печерському районі безпілотник влучив у 21-й поверх 25-поверхівки. Незначне загоряння вдалося загасити ще до прибуття пожежних. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

ДСНС ліквідує наслідки нічного удару по Печерському району фото: ДСНС Києва

«У Соломʼянському районі уламки впали на гаражі. Пожежні й рятувальники прямують на місце», – додав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня 2025 року російські війська завдали по Києву балістичного удару. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою.