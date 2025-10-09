Атака на Україну, Ізраїль та ХАМАС підписали угоду: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 9 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російські окупанти атакували ракетами та безпілотниками Запоріжжя, Одещину, Сумщину, є загиблі постраждалі, пошкодження, президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану, Волгоградську область у РФ атакували безпілотники.

РФ атакувала Запорізький район

У ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія продовжила атакувати керованими авіаційними бомбами (КАБами) Запорізьку область та Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше у Запорізькому району було атаковано інфраструктурний обʼєкт. Після повторних ударів ворога пошкоджено приватні будинки.

Крім того, є часткові проблеми з електропостачанням. «Як тільки безпекова ситуація дозволить енергетики приступлять до ліквідації», – зазначив Федоров.

Також Федоров розповів, що внаслідок атаки одна людина постраждала.

Атака на Сумщину

Російські війська продовжують тероризувати Сумщину – від ночі регіон перебуває під масованими ударами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Армія РФ атакує місцеві громади десятками ударних безпілотників і керованими авіабомбами. За словами Григорова, частину ворожих дронів українські сили змогли знищити, однак противник продовжує активно застосовувати їх знову.

Під обстрілами опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська громади. Внаслідок атак загинули троє людей: 40-річний чоловік у Миколаївській громаді, 65-річний – у Великописарівській, та 66-річний – у Білопільській.

Крім того, поранено двох чоловіків віком 47 і 52 роки. Їм надають медичну допомогу. Ворожі удари також спричинили руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Удари по Одещині

У ніч на 9 жовтня російська терористична армія вдарила по Одещині безпілотниками.

Як відомо, безпілотники атакували Одесу та область. Лунали сильні вибухи. У Чорноморську через російські удари розгорілася пожежа, а момент атаки потрапив на відео.

Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Я з великою гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС обидва погодилися на перший етап нашого Мирного плану», – заявив Трамп.

За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

Раніше державний секретар США Марко Рубіо підійшов до президента Дональда Трампа й передав йому записку з текстом: «Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду».

Після цього американський лідер заявив журналістам, що отримав повідомлення про «дуже близьке» до завершення врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, яке включає звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.

«Держсекретар щойно передав мені записку, в якій зазначено, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути», – сказав Трамп.

Безпілотники атакували Волгоградську область

У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Губернатор регіону Андрій Бочаров повідомив, що атака сталася близько 01:00 ночі за київським часом, і сили ППО РФ відбивали масовану атаку безпілотних літальних апаратів. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю котельні та виникли пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

«У Котовському районі через падіння уламків БпЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об’єктів паливно-енергетичного комплексу», – зазначив Бочаров. Він додав, що пожежні служби вже прибули на місце і ліквідовують осередки загорянь.