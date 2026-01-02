Ремонт після обстрілів: на Русанівці та Березняках тимчасово відключено опалення

Завершити ремонтні роботи плануэться протягом однієї доби, після чого теплопостачання буде відновлено у повному обсязі

Сьогодні, 2 січня, у Дніпровському районі столиці тривають масштабні ремонтні роботи на тепломережі. Фахівці усувають наслідки ворожого удару, що стався наприкінці грудня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Ремонт є частиною відновлення міської інфраструктури після масованого обстрілу Києва в ніч проти 27 грудня. Комунальники пояснюють: сьогоднішні сприятливі погодні умови та відсутність сильних морозів дозволяють провести складні роботи на магістралі без критичного переохолодження будинків.

Роботи ведуться на тепломережі вздовж проспекту Соборності (колишня назва – просп. Воззʼєднання) у Дніпровському районі.

На час виконання робіт тимчасово обмежать теплопостачання у 337 споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки. Зокрема, без тепла залишаться 160 житлових будинків, 14 дитячих садків, дев'ять шкіл, три поліклініки та 151 відомча установа.

Завершити ремонтні роботи плануэться протягом однієї доби, після чого теплопостачання відновлять у повному обсязі.

Нагадаємо, масована атака ракетами та дронами, яку Росія здійснила 27 грудня, призвела до перебоїв з електро- та теплопостачанням у низці районів столиці. Щоб не залишити пацієнтів без обігріву, до роботи залучили автономне обладнання. Станом на ранок 28 грудня вдалося заживити критичну інфраструктуру та відновити електропостачання для більшості мешканців міста. Попри загальне відновлення, ситуація на Лівобережжі Києва залишається напруженою. Через серйозні пошкодження вузлових підстанцій мережі працюють на межі можливостей. Станом на вечір 28 грудня у Києві відновили теплопостачання для понад 3,5 тисяч житлових та інших будівель.