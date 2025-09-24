У торговельних центрах столиці пропонується запровадити «Годину тиші»: деталі

«Година тиші» є у супермаркетах і торгових мережах багатьох країн світу, зокрема у Великій Британії, США та Канаді

У великих торговельних просторах столиці, де постійно звучать оголошення, грає музика та миготить світло, пропонується запровадити «Годину тиші». Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, інформує «Главком».

У цей час приглушують світло, знижують рівень шуму, вимикають музику та динамічні екрани.

Така ініціатива потрібна, адже:

створює безпечний простір для ветеранів, людей із ПТСР, РДУГ, коли різкі звуки й яскраве світло не провокують тривогу;

допомагає людям із сенсорною чутливістю та з розладом аутистичного спектра комфортно робити покупки;

робить середовище зручнішим для старших людей;

дарує спокій батькам із дітьми.

«У багатьох країнах світу – зокрема у Великій Британії, США та Канаді – впроваджено «Годину тиші» у супермаркетах і торгових мережах. Кожен відповідальний бізнес в Україні має долучитися до цієї ініціативи. Адже кожна «година тиші» — це повага та турбота про кожного», – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, в Україні суттєво зростає кількість звернень до лікарів з приводу розладів ментального здоров’я, таких як депресія, порушення сну, апатія, ПТСР. Українці все частіше з'являються у свого сімейного лікаря або у лікарів амбулаторної чи спеціалізованої ланки з такими тривожними станами, як депресія, порушення сну, тривога, апатія, ПТСР, зловживання алкогольними чи наркотичними засобами, що є ознакою втрати певної стійкості в частині ментального здоров'я. Починаючи з 2022 року, кількість таких пацієнтів зросла удвічі, а по деяких напрямах навіть і більше.

До слова, з 2021 року за програмою реімбурсації «Доступні ліки» українці можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби саме за напрямом «розлад психіки» і закликала не нехтувати такою можливістю.