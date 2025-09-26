Головна Світ Соціум
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
Внаслідок займання вигоріло близько 20 кв. м кімнати
фото із відкритих джерел

Вісім осіб віком від 10 до 60 років, включно з дівчиною, яка проживала у квартирі, відчули нездужання через отруєння димом

Шістьох людей було госпіталізовано з незначними травмами у Токіо після пожежі в житловому будинку, яку, імовірно, спричинив вибух портативного зарядного пристрою (павербанка). Про це пише «Главком» із посиланням на mainichi.jp.

Інцидент стався 25 вересня близько 01:50 за місцевим часом у районі Сугінамі. Повідомлення про займання надійшло до екстрених служб від мешканця п'ятиповерхового будинку, який вказав, що причиною пожежі став мобільний акумулятор.

За даними столичної поліції та пожежної служби Токіо, внаслідок займання вигоріло близько 20 кв. м кімнати на другому поверсі, що вважається осередком пожежі. 

Загалом вісім осіб віком від 10 до 60 років, включно з дівчиною, яка проживала у квартирі, відчули нездужання через отруєння димом. Шістьох із них було доставлено до лікарні з легкими травмами.

Мешканець кімнати, де, ймовірно, почалася пожежа, розповів: «Я спав, коли портативний акумулятор був підключений до мого смартфона для заряджання. Раптом я почув хлопок і побачив, як батарея зайнялася».

Поліція та пожежна служба Токіо наразі розслідують обставини події, перевіряючи версію про те, що пожежа розпочалася саме з мобільної батареї.

Нагадаємо, у Бангкоку в історичному центрі столиці стався масштабний обвал проїжджої частини на вулиці Самсен-роуд (Samsen Road) поблизу навчальної лікарні Ваджира. 

Теги: пожежа вибух Японія отруєння

