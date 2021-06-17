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    Нічне асфальтування: як у Києві ремонтують дороги (фото)

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    Уночі влаштовано покриття кільцевої розв&rsquo;язки на перетині вулиць Милославської і Радунської - Нічне асфальтування: як у Києві ремонтують дороги (фото)
    Уночі влаштовано покриття кільцевої розв’язки на перетині вулиць Милославської і Радунської
    Фото: Олександр Густєлєв/Facebook

    Середні ремонти доріг тривають на 28 об’єктах столиці

    Ремонти доріг тривають практично у всіх районах Києва. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

    «Масштабні ремонти тривають у всьому місту. У тому числі на вул. Льва Толстого та двох шляхопроводах на ній, просп. Степана Бандери, Кільцевій дорозі (на ділянці від Одеської площі до Жулянського шляхопроводу), Володимирському узвозі, Новокостянтинівському та Індустріальному шляхопроводах. Продовжується будівництво Кільцевої дороги (на ділянці від вул. Кульженків до Богатирської) із розв’язкою, реконструкція Пейзажної алеї тощо. А незабаром розпочнеться реконструкція вул. Андріївської, капітальний ремонт просп. Героїв Сталінграда, вул. Івана Франка (продовження)», – зазначив Олександр Густєлєв.

    Середні ремонти тривають на 28 об’єктах столиці. Зокрема, на просп. Маяковського, вулицях Прорізній, Турівській, Коласа, Осиповського, Будівельників, Костьольній та інших.

    Новий дорожній одяг вже з’явився на проспектах Романа Шухевича та Миру, вулицях Березняківській, Тимірязєвській, провулку Патона. Загалом, за словами заступника голови КМДА, упродовж року поточними середніми ремонтами буде оновлено 65 столичних об’єктів.

    «Уночі влаштовано покриття кільцевої розв’язки на перетині вулиць Милославської і Радунської (близько 3500 кв. м). Тож вся ділянка вулиці, на якій триває капітальний ремонт, – у новому асфальтовому покритті. Для підвищення міцності конструкції дорожнього одягу між шарами асфальту влаштовано полімерну сітку», – зазначив Густєлєв.

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    Нічне асфальтування: як у Києві ремонтують дороги (фото)
    Нічне асфальтування: як у Києві ремонтують дороги (фото)

    Заступник голови КМДА додав, що до кінця червня фінальне асфальтування виконають на вул. Борщагівській (від просп. Повітрофлотського до Індустріального шляхопроводу) та на просп. С. Бандери (від просп. Оболонського до вул. О. Теліги).

    Як повідомлялося, цього року дорожнє покриття оновилося на шести об’єктах міста. У планах «Київавтодору» виконати середній ремонт на 65 об’єктах.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    Нічне асфальтування: як у Києві ремонтують дороги (фото)