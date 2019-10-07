У Києві двоє молодиків намагалися викрасти гроші з платіжного термінала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисники зламали платіжний термінал Фото: Нацполіція

Зловмисники за допомогою лому та відмичок зламали захисну кришку термінала

До поліції надійшло повідомлення про спробу крадіжки грошей із платіжного термінала на Харківському шосе в Києві. На виклик прибув наряд поліції охорони та затримав двох невідомих, причетних до злочину.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на місці події правоохоронці з’ясували, що зловмисники приїхали на автомобілі та намагалися вкрасти гроші з платіжного термінала, попередньо зламавши захисну кришку за допомогою спеціального знаряддя.

Затримані – кияни, 1983 та 1986 років народження, котрі раніше вчиняли аналогічні злочини.

Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Фігурантам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 265 тисяч гривень. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.