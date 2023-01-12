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Київ відновлює рух швидкісного трамвая

Юрій Лящук
glavcom.ua
Київ відновлює рух швидкісного трамвая
Орієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно
фото з відкритих джерел

Це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці

Із п‘ятниці, 13 січня, в столиці відновлять рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Місто відновить рух трамваїв маршруту №1 «вул. Старовокзальна – Михайлівська Борщагівка» та № 3 «вул. Старовокзальна – вул. Сім‘ї Сосніних».

Це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці, – зазначив мер. – Маршрут трамваю №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу. Маршрут №3 – чотири одиниці. Орієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно», – заявив Віталій Кличко.

Автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.

Раніше гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що температура повітря в Україні з 13 січня почне різко підвищуватись, що сприятливо позначиться на вітчизняній енергосистемі.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Київ може уникнути тотальних відключень електроенергії, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання.

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Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт електротранспорт

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