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Ракетна атака на столицю: Банкова назвала цілі окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на столицю: Банкова назвала цілі окупантів
фото ілюстративне

Громадянам слід залишатися в укриттях 

Сьогодні зранку, 14 січня,  російські загарбники атакували столицю України ракетами. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Чиновник зазначив, що окупанти ціляться в об‘єкти критичної інфраструктури Києва.

«Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються. Залишайтеся в укриттях», - написав Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські загарбники вдарали по Києву ракетами. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що вибухи прогриміли в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет.

До слова, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

Теги: окупанти Віталій Кличко Кирило Тимошенко

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