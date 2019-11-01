Обстріл швидкісного трамвая у Києві поліція розслідує як хуліганство



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Поліцейські виявили пошкодження на вікнах трамвая, характерні для пострілів Фото: Нацполіція

Правоохоронці розшукують зловмисників, причетних до пошкодження трамвая

За фактом обстрілу швидкісного трамвая столична поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Вночі до правоохоронців від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Семеренка він чув постріли у момент руху швидкісного трамваю до депо. На виклик відразу прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Правоохоронці встановили та опитали заявника – це працівник нічної зміни комунального підприємства. Також поліцейські оглянули транспортний засіб і виявили пошкодження на вікнах, характерні для пострілів.

Слідчі внесли відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наразі проводять комплекс слідчих та розшукових заходів, аби встановити та затримати зловмисників, які причетні до даного злочину. Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Раніше повідомлялося, що 31 жовтня близько 23:00 невідомі обстріляли трамвай на Борщагівській швидкісній лінії.