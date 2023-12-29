Кількість жертв після атаки зросла до 18, ще 132 поранені

У Києві загинули троє людей, 22 травмовані

На 13:00 відомо про загибель 18 мирних людей, ще 132 поранені. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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«Зафіксовано 51 ворожий обстріл. Внаслідок атаки ворога пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські разом з рятувальниками та нацгвардійцями ліквідовують наслідки атаки ворога, надають допомогу людям», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу російськими загарбниками м. Дніпро п'ять осіб загинули та 28 – отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський.

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У Харківській області – три людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.

На Запоріжжі внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені.

В Одеській області загинуло двоє людей, 27 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.

На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 – були поранені.

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У Києві загинули троє людей, 22 травмовані.

Також поранення отримала одна людина в Київській області.

Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, дев'ять багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок.

Нагадаємо, наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.