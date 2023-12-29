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У Шевченківському районі столиці рятувальники дістали ще одного загиблого з-під завалів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Шевченківському районі столиці рятувальники дістали ще одного загиблого з-під завалів
Після ранкової атаки на столицю на цей час троє загиблих
фото: Ян Доброносов/Facebook

У столиці вже троє загиблих

Жертвами російської атаки на столицю вже стало троє людей. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Вже троє загиблих у Шевченківському районі. Тіло ще одного загиблого дістали з під-завалів складського приміщення», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 грудня, під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей

Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською атакою будинку, тіло одного загиблого, а також звільнили чотирьох людей.

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро. Зараз станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.

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Теги: Віталій Кличко рятувальники обстріл

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