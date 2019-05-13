Одне з найбільших міст Київщини на два дні залишиться без води



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Мешканцям Борисполя рекомендують зробити необхідний запас води

16-17 травня «Бориспільводоканал» проводитиме заходи з очистки та хлорування резервуарів водозабірних вузлів міського водогону, у зв’язку з чим по місту буде відсутнє водопостачання. Про це повідомив Виконавчий комітет Бориспільської міської ради.

Мешканцям міста рекомендують зробити необхідний запас води на цей період.

Зазначається, що 17 травня у другій половині дня вже подаватиметься вода, що може бути використана лише для технічних потреб.

Крім того, повідомляється, що у зв’язку з відсутністю водопостачання внесено зміни в режим роботи закладів освіти Борисполя на 16, 17 травня:

у закладах дошкільної освіти буде організовано та забезпечено роботу груп короткотривалого перебування (4 години) без харчування з 08:00 до 12:00;

у закладах загальної середньої освіти буде призупинено експлуатацію харчоблоків та тимчасове припинення харчування учнів;

17 травня буде проводитися генеральне прибирання з дезінфекцією усіх приміщень закладів освіти, обладнання та інвентарю.

«Просимо громадян з розумінням віднестися до тимчасових незручностей, адже це, перш за все, турбота про якість води, а отже і здоров’я нашого населення», - зазначили у міськраді Борисполя.

Як повідомлялося, «Київтеплоенерго» проводить гідравлічні випробування, у зв'язку з чим на два тижні у семи районах Києва буде відключено гаряче водопостачання.