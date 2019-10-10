У київській підземці курсує унікальний поїзд на честь прем’єри фільму «Захар Беркут»



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В Україні 10 жовтня вийшла в прокат історична драма «Захар Беркут»

Метропоїзд курсуватиме синьою гілкою протягом місяця

У четвер, 10 жовтня, київський метрополітен за спільно з Film.ua Distribution запускає унікальний метропоїзд на честь прем'єри історичного екшену «Захар Беркут».

Відсьогодні на Оболонсько-Теремківській (синій) лінії метро можна зустріти поїзд, що розповідає цікаві факти з процесу роботи над фільмом. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Проєкт стане частиною глобальної акції «У кіно на метро», ініційованої FILM.UA Group. У поїзді розміщуватимуться освітньо-інформаційні матеріали, присвячені фільму «Захар Беркут», створеному за мотивами однойменної повісті Івана Франка. Вони розповідатимуть про стрічку, від повісті до екранізації, а також про фахівців, які над нею працювали. Ці матеріали привертатимуть увагу українців до нашої історії й літератури та демонструватимуть, що культурна спадщина може набувати сучасних форм, залишаючись актуальною й цікавою. Вони нагадуватимуть, що українська література й десятки років тому здіймала теми та проблеми, важливі й сьогодні. Зокрема, й написана 137 років тому повість «Захар Беркут», на основі якої створено стрічку», - зазначили у метрополітені.

Освітньо-інформаційні матеріали, якими оформлено метропоїзд, матимуть ще одну функцію: зацікавити школярів, заохотити до перегляду фільму та прочитання першоджерела , а також показати, що класичні твори – це зовсім не нудно, а історію можна розповідати яскраво й сучасно.

«Ми переконані, що поїздка у підземці має бути не лише швидкою та безпечною, а й цікавою і пізнавальною для нашого пасажира», – сказала радник начальника Київського метрополітену Наталка Макогон.

Метропоїзд курсуватиме синьою гілкою протягом місяця.

Нагадаємо, фільм «Захар Беркут» режисера Ахтема Сеітаблаєва у співпраці з американським колегою Джоном Віном, виробництва Kinorob та Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно, виходить на великі екрани 10 жовтня 2019 року.

Напередодні в Києві в кінотеатрі «Київська Русь» пройшов прем'єрний показ фільму «Захар Беркут». На гала-прем'єру прийшли відомі українські режисери, продюсери, актори, політики. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Балаян, Микола Княжицький, Євген Нищук і багато інших.