Оголошено графік відключення води в Києві цього тижня
«Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи
Цього тижня в Києві заплановані відключення холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Відключення передбачені у зв'язку із плановими ремонтними роботами на водомережі.
Графік відключень
19 жовтня
З 08:00 до 20:00
- вул. Котельникова, 53, 53А
- вул. Відпочинку, 9
- вул. Крамського, 16
З 22:00 19 жовтня до 06:00 20 жовтня
- вул. Червонозаводська, 7, 5, 4
- вул. Кулібіна, 9/2, 11
- вул. Галаганівська, 4/2, 8
- просп. Перемоги, 69/1
з 8:30 до 23:00
- вул. Іллєнка, 1
з 8:30 до 17:00
- вул. Крутогірна, 19-29, 16-20
- пров. Рибний, 8, 8А, 6
- пров. Добросусідський, 1-10
20 жовтня
З 07:00 до 22:00
- просп. Гузара, 30/28, 30/28А
21 жовтня
З 08:30 до 16:00
- вул. Кіровоградська, 116, 120-136
З 20:00 22 жовтня до 13:00 23 жовтня
- вул. Саксаганського, 37, 37А, 39, 39А, 39Б, 41, 41В, 43, 43Б, 55, 57, 59, 59Б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/78, 42, 44, 44Б, 44Г, 40/85
Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».