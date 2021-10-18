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    Оголошено графік відключення води в Києві цього тижня

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    Частина киян залишиться без води - Оголошено графік відключення води в Києві цього тижня
    Частина киян залишиться без води
    Фото з відкритих джерел

    «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи

    Цього тижня в Києві заплановані відключення холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Відключення передбачені у зв'язку із плановими ремонтними роботами на водомережі.

    Графік відключень

    19 жовтня

    З 08:00 до 20:00

    • вул. Котельникова, 53, 53А
    • вул. Відпочинку, 9
    • вул. Крамського, 16

    З 22:00 19 жовтня до 06:00 20 жовтня

    • вул. Червонозаводська, 7, 5, 4
    • вул. Кулібіна, 9/2, 11
    • вул. Галаганівська, 4/2, 8
    • просп. Перемоги, 69/1

    з 8:30 до 23:00

    • вул. Іллєнка, 1

    з 8:30 до 17:00

    • вул. Крутогірна, 19-29, 16-20
    • пров. Рибний, 8, 8А, 6
    • пров. Добросусідський, 1-10

    20 жовтня

    З 07:00 до 22:00

    • просп. Гузара, 30/28, 30/28А

    21 жовтня

    З 08:30 до 16:00

    • вул. Кіровоградська, 116, 120-136

    З 20:00 22 жовтня до 13:00 23 жовтня

    • вул. Саксаганського, 37, 37А, 39, 39А, 39Б, 41, 41В, 43, 43Б, 55, 57, 59, 59Б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/78, 42, 44, 44Б, 44Г, 40/85

    Нагадаємо, нещодавно Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».

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    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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    Оголошено графік відключення води в Києві цього тижня