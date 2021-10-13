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    Перед довгими вихідними частина киян залишилася без води (адреси)

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    Води немає в шести будинках у Києві - Перед довгими вихідними частина киян залишилася без води (адреси)
    Води немає в шести будинках у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Вода зникла в будинках на шести вулицях столиці

    У середу, 13 жовтня, через пошкодження на мережі частина будинків Києва залишилася без холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Так, води немає за такими адресами:

    • вул. Іллєнка, 89
    • вул. Набережно-Хрещатицька, 9
    • вул. Верхній Вал, 72
    • вул. Попова, 5
    • вул. Виговського, 20Б, 20В
    • вул. Каштанова, 12.

    Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Нагадаємо, на честь Дня захисників і захисниць українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: із 14 до 17 жовтня.

    До слова, минулого тижня Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».

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    Теги: Київ вода Київводоканал водопостачання
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    Перед довгими вихідними частина киян залишилася без води (адреси)