Перед довгими вихідними частина киян залишилася без води (адреси)

Води немає в шести будинках у Києві

Вода зникла в будинках на шести вулицях столиці

У середу, 13 жовтня, через пошкодження на мережі частина будинків Києва залишилася без холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, води немає за такими адресами:

вул. Іллєнка, 89

вул. Набережно-Хрещатицька, 9

вул. Верхній Вал, 72

вул. Попова, 5

вул. Виговського, 20Б, 20В

вул. Каштанова, 12.

Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.

Нагадаємо, на честь Дня захисників і захисниць українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: із 14 до 17 жовтня.

До слова, минулого тижня Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».