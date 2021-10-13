Перед довгими вихідними частина киян залишилася без води (адреси)
Вода зникла в будинках на шести вулицях столиці
У середу, 13 жовтня, через пошкодження на мережі частина будинків Києва залишилася без холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Так, води немає за такими адресами:
- вул. Іллєнка, 89
- вул. Набережно-Хрещатицька, 9
- вул. Верхній Вал, 72
- вул. Попова, 5
- вул. Виговського, 20Б, 20В
- вул. Каштанова, 12.
Ремонтні бригади «Київводоканалу» працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.
Нагадаємо, на честь Дня захисників і захисниць українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: із 14 до 17 жовтня.
До слова, минулого тижня Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводила обшуки у службових приміщеннях ПрАТ «Київводоканал».