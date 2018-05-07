Оголошено низку підозр у справі підпалу табору ромів у Києві

Аваков заявив, що висунуто відповідні підозри цілій низці осіб

Поліція оголосила низку підозр у кримінальному провадженні за фактом розгону табору ромів на Лисій горі у Києві. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час відкриття нового поліцейського відділення у селі Чайки Київської області. Так, на запитання журналістів, чому досі відсутнє оголошення підозр за розгін ромського



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Спалення табору ромів на Лисій горі

Аваков заявив, що висунуто відповідні підозри цілій низці осіб

Поліція оголосила низку підозр у кримінальному провадженні за фактом розгону табору ромів на Лисій горі у Києві. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час відкриття нового поліцейського відділення у селі Чайки Київської області.

Так, на запитання журналістів, чому досі відсутнє оголошення підозр за розгін ромського табору, Аваков відповів: «В ситуації з розгоном ромського табору відкрито кримінальне провадження, висунуто відповідні підозри цілій низці осіб. Якби ви були процесуальною особою, ви б знали дещо більше».

Як повідомлялося, 21 квітня представники праворадикальної організації «С14» розібрали та спалили палатки з поселення ромів на Лисій горі – історичній місцевості в Голосіївському районі Києва.

Роми стверджують, що «переконливими аргументами» націоналістів організації С14, які 20 квітня спалили ромське поселення на Лисі горі у Києві, були ножі, каміння, бити і пістолети.

Поліція не розслідувала випадок спалення табору ромів на Лисій горі у Києві. За словами правоохоронців, офіційно до них відповідної інформації не надходило, ніхто заяв не писав.

Очільник київської поліції Андрій Крищенко заявив, що на Лисій горі у Києві було спалено не табір ромів, а залишене ними сміття. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги ромів на побої або насильство.

Українська Гельсінська спілка з прав людини звернулася до столичної поліції з вимогою провести ретельне розслідування дій представників організації С14, які виселили ромів з Лисої гори у Києві та спалили їхній табір.

Лише публікація відео нападу на ромів неподалік від Лисої гори стала підставою для негайного внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінальних проваджень.

Джерело: УНІАН