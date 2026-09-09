Окупанти атакували відомий торговельно-розважальний центр в Києві – ЗМІ

Атака на Київ відбувається на тлі чергових російських ударів по столиці

Попередньо, приліт стався в районі Lavina Mall, інформація про наслідки уточнюється

Російські окупанти завдати удару в районі відомого торговельно-розважальному центру Lavina Mall у Києві. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише «Главком».

За попередніми даними, приліт зафіксували в районі торговельного центру на вулиці Берковецькій. Після удару в Києві пролунала серія вибухів.

Інформація про характер пошкоджень та можливих постраждалих наразі уточнюється. Офіційного підтвердження влучання саме в будівлю ТРЦ поки немає.

Lavina Mall є одним із найбільших торговельно-розважальних центрів Києва. У комплексі працюють магазини, ресторани та розважальні заклади.

Атака на Київ відбувається на тлі чергових російських ударів по столиці. Вранці 9 вересня російський дрон уже влучив у багатоповерховий житловий будинок, є постраждалі.

Під час п'ятої від початку доби повітряної тривоги, яка в столиці тривала близько 6 хвилин, у Дніпровському районі Києва ворожий БпЛА влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. На місці події спалахнула пожежа.