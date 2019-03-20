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    Оприлюднено план реконструкції Центрального вокзалу в Києві

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    <p>Наразі проект реконструкції перебуває на стадії експертизи</p> - Оприлюднено план реконструкції Центрального вокзалу в Києві

    Наразі проект реконструкції перебуває на стадії експертизи

    Фото: Євген Кравцов, Facebook

    Перший етап реконструкції стосуватиметься Привокзальної площі

    ПАТ «Укрзалізниця» планує розпочати роботи з реконструкції Центрального вокзалу Києва та Привокзальної площі столиці у липні 2019 року.

    Про це повідомив у Facebook голова правління компанії Євген Кравцов.

    Зазначається, що перший етап реконструкції стосуватиметься Привокзальної площі.

    «Наше бачення таке: площу необхідно зробити більш зручною для пасажирів: розширити пішохідний простір, зони тротуарів та оптимізувати логістику з громадським транспортом», — повідомив Кравцов.

    Другий етап реконструкції полягатиме в об’єднання Центрального та приміського вокзалів, а також зі станцією швидкісного трамвая. Наразі проект реконструкції перебуває на стадії експертизи.

    До слова, сьогодні мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу, який почали розбирати в ніч з 16 на 17 березня.

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