Оприлюднено план реконструкції Центрального вокзалу в Києві



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Наразі проект реконструкції перебуває на стадії експертизи Фото: Євген Кравцов, Facebook

Перший етап реконструкції стосуватиметься Привокзальної площі

ПАТ «Укрзалізниця» планує розпочати роботи з реконструкції Центрального вокзалу Києва та Привокзальної площі столиці у липні 2019 року.

Про це повідомив у Facebook голова правління компанії Євген Кравцов.

Зазначається, що перший етап реконструкції стосуватиметься Привокзальної площі.

«Наше бачення таке: площу необхідно зробити більш зручною для пасажирів: розширити пішохідний простір, зони тротуарів та оптимізувати логістику з громадським транспортом», — повідомив Кравцов.

Другий етап реконструкції полягатиме в об’єднання Центрального та приміського вокзалів, а також зі станцією швидкісного трамвая. Наразі проект реконструкції перебуває на стадії експертизи.

До слова, сьогодні мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу, який почали розбирати в ніч з 16 на 17 березня.