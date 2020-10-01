Оприлюднено список переможців Громадського бюджету-2021



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Офіційні результати будуть оголошені цього тижня

На засіданні Громадської бюджетної комісії оголосили список проєктів-переможців Громадського бюджету на 2021 рік.

Як повідомляє «Вечірній Київ», у категорії великих проєктів успішними стало 75 ініціатив, найбільше у Солом'янському (16), Дарницькому (12) та Оболонському (11) районах. Загальноміських – 6. Їхня загальна вартість становить майже 102 мільйони гривень (101 977 181 грн).

Більша частина проєктів присвячені тематиці «Освіта, громадянське суспільство» (44), «Молодь, спорт» (9), «Житлово-комунальне господарство» (6), «Здоров'я» (5), «Культура туризм» (4).

Серед цікавих пропозицій – вже знайомі фестивалі SolomaFest 2021 (традиційний free open air на Солом'янці), Radioday free open air в рамках святкування дня міста, Snіgfest (зимовий молодіжний фестиваль), міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик», постановки – дитячий бродвейський мюзикл Школа року та український дитячий мюзикл «Маленький король світла», а також ініціативи з благоустрою, як екопарк Сирецький яр, освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж.

У категорії малих проєктів успішними стали 276 ініціатив на суму майже 68 мільйонів гривень (67 997 412). Переважно це облаштування спортивних та дитячих майданчиків.

Серед цікавинок – проведення наукових пікніків (медичні пікніки та дні науки), облаштування острівка для життя і годування птахів у парку Нивки, відтворення будинку Крістера на гірці, рекорд України з експериментального ракетобудування, кіноклуб у Малій опері, перехід на Арсенальній, Татарський сквер, молодіжний хакатон авіакосмічних технологій AviaHack, мурал на Героїв Сталінграда, 47, та інші.

Офіційні результати будуть відомі цього тижня.

Нагадаємо, голосування за проєкти Громадського бюджету на 2021 рік розпочалося 17 серпня. Проголосувати за проєкти ГБ можна було на сайті: https://gb.kyivcity.gov.ua/ Цього року місто виділило на втілення різноманітних проєктів 170 мільйонів гривень.

За останніх 4 роки в рамках громадського бюджету кияни подали більш як 4500 проєктів. Чверть із них перемогли в голосуванні і отримали фінансування з міського бюджету.

Кожен киянин може проголосувати за 5 проєктів.