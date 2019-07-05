Організатор смертельної спецоперації у Княжичах отримав керівну посаду в поліції Києва



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Заступник начальника кримінальної поліції Києва Герман Приступа Фото: Громадське

В результаті розслідування Герману Приступі було оголошено «неповну службову відповідність»

Один з учасників поліцейської спецоперації в селищі Княжичі (Київська область), яка закінчилася перестрілкою між правоохоронцями і смертю п’яти поліцейських, полковник Герман Приступа 18 травня став заступником начальника кримінальної поліції Києва.

Про це повідомляють журналісти-розслідувачі проекту «Слідство. Інфо».

Сам Приступа підтвердив журналістам своє призначення.

«Підозра йому (Герману Приступі. — Ред.) не оголошувалася. Проте, дуже важливою була його роль у цій трагічній спецоперації. Кілька наших співрозмовників, які були долучені до спецоперації, підтвердили, що Герман Приступа собисто розробляв невдалий план операції із затримання зловмисників», — розповіли журналісти.

Вказується, що Приступа за день до проведення операції особисто приїжджав разом з ексначальником карного розшуку ГУ Нацполіції в Києві Леонідом Курятой, який зараз перебуває під слідством, у Княжичі, щоб умовити одного з бізнесменів надати будинок для засідки.

Після трагічних подій щодо Приступи провели тільки внутрішнє розслідування, в результаті якого йому оголосили «неповну службову відповідність». Це можна розуміти як низьку особисту дисциплінованість, йдеться у матеріалі журналістів.

Нагадаємо, 4 грудня 2016 року під час спецоперації із затримання грабіжників в Княжичах відбулась стрілянина. Спочатку в одному із сусідніх будинків спрацювала сигналізація, на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони. Вони затримали двох учасників спецоперації, підозрюючи їх в крадіжці.

Після цього між ДСО і групою захоплення почалася перестрілка, жертвами якої стали п'ятеро правоохоронців. Справа про вбивство поліцейських перебувала на особистому контролі Луценка.

Проте раніше генпрокурор стверджував, що за висновками слідстваправоохоронці могли бути залучені в обкраданні будинків у Княжичах. В поданому до суду обвинувальному акті про звинувачення поліцейських у крадіжці не йдеться.

У квітні 2019 року Генпрокуратура повідомила, що досудове розслідування у справі стрілянини у с. Княжичі вже завершено і обвинувачувальний акт направлено до суду.

Згідно з результатами досудового розслідування було встановлено, що керівники ряду підрозділів Нацполіції, ігноруючи положення Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію України» та Кримінального процесуального кодексу України, умисно і незаконно перевищили надану їм владу при застосуванні вогнепальної зброї.

Джерело: Громадське радіо