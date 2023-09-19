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Оточення Бойка вклало у столичні ЖК сотні мільйонів гривень (розслідування)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Оточення Бойка вклало у столичні ЖК сотні мільйонів гривень (розслідування)
Житловий комплекс LaLaLand на Берковецькій
фото з відкритих джерел

Син власника інвестфонду працював у НАК «Нафтогаз України» під керівництвом Бойка

Інвестиційний фонд «Хантер», яким через кіпрську фірму володіє особа, пов’язана з проросійським нардепом Юрієм Бойком, інвестував у квартири в київських житлових комплексах сотні мільйонів гривень. Також фонд став співвласником компаній, що пов’язані з будівництвом у Києві, йдеться в розслідуванні Bihus.info.

«Хантер» володіє 60 квартирами у ЖК «Французький бульвар 2» на Печерську, LaLaLand на Берковецькій та Welcome Home на Ревуцького. Крім того, фонд володіє частками в компаніях, які є учасниками будівництва цих комплексів – ТОВ «ДБК Фундамент» і ТОВ «Капітал-Схід».

Власником «Хантера» є кіпрська компанія Kotryna Holding, що належить Павлу Якубенку. Якубенко і його син Володимир тісно пов'язаний з Бойком, стверджують журналісти в розслідуванні.

Обидва Якубенки раніше входили до наглядової ради «Трускавецькурорту» (мережа санаторіїв у Львівській області) як представники фірми «Поліінвестгруп», яку давно пов'язували з нардепом.

Після призначення Бойка міністром енергетики «Трускавецькурорт» почав системно вигравати тендери на оздоровлення. З 2010 по 2013 роки компанія продала державі путівки на понад 200 млн грн.

У 2018 році інвестфонд Якубенків почав скуповувати акції «Трускавецькурорту» і зараз вийшов на повний контроль – 100%.

До того ж у 2020-му році, коли мережу санаторіїв уже контролювали Якубенки, підприємство переписало компанію, що займається видобуванням мінеральної води – «Трускавецькі лікувальні води» на інших людей. Серед них був Володимир Жербицький – до 2017-го року перший заступник військового прокурора. Серед його справ було розслідування оборудок Сергія Курченка зі скрапленим газом, де фігурував Бойко. Але фігурував Бойко там як свідок, бо до притягнення ексміністра палива та енергетики до відповідальності «забракло доказів».

Це не єдиний зв'язок Якубенків з депутатом. Наприклад, Володимир Якубенко працював у НАК «Нафтогаз України» під керівництвом Бойка. Крім того, інвестфонд «Хантер» значиться кінцевим власником фірми «Стрім капітал», яку у 2018-му році створив син Бойка.

До слова, Юрій Бойко досі нардеп і «Герой України», попри корупційні скандали та системне просування проросійських наративів.

Як відомо, Бойко намагався реанімувати заборонену ОПЗЖ. Політик хотів через суд зобов’язати Мін’юст виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис, що ОПЗЖ припинила діяльність на підставі судового рішення. 

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Теги: Юрій Бойко нерухомість

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