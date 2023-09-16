Окупанти виставили на продаж віджату квартиру сім’ї Зеленського у Криму

Перші вісім об'єктів «націоналізованого» майна вже були продані за 815 млн руб.

Окупаційна влада Криму заявила в суботу, що збирається продати близько 100 об'єктів нерухомості, які раніше належали українським політикам і бізнесменам. Про це повідомив так званий голова державної ради окупованого Криму Володимир Константінов у своєму Telegram-каналі.

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Як уточнив Константінов, зараз на відкритих аукціонах розміщені повідомлення про продаж чотирьох житлових приміщень, продаж яких оцінюється сумою близько 27 млн. руб. Серед об'єктів – квартира родини президента України Володимира Зеленського.

Перші вісім об'єктів «націоналізованого» майна вже були продані за 815 млн рублів, повідомляє окупаційна влада.

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Нагадаємо, 24 травня 2023 року російські загарбники заявили, що нібито націоналізували квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окупованому Криму. Крім квартири першої леді України, так звана влада півострова «націоналізувала» ще 56 об'єктів нерухомості, що належать українським бізнесменам, політикам та підприємствам.

Йдеться про квартиру родини Зеленських, розташовану в елітному житловому комплексі «Імператор» за однією адресою з пам'ятником національного значення України – Лівадійським палацом. Офіційно пентхаус площею 129,8 м² належить дружині Володимира Зеленського Олені Зеленській.

До цього Росія не одноразово шантажувала Зеленського цією квартирою. Зокрема, у березні 2022 року «влада» окупованого Криму заявила про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час військового вторгнення Росії. Серед об'єктів, яких це може торкнутися, було названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.