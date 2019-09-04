Озеро на Осокорках стало червоного кольору (фото)



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Озеро Підбірна виглядає жахливо Фото: Газета Дарницькі вісті

На озері вимерла риба

Сьогодні, 4 вересня, зранку місцеві мешканці Осокорків виявили, що один з рукавів озера Підбірна став червоного кольору, та забили на сполох. Про це повідомляє газета Дарницькі вісті.

«Видовище жахливе, почала вспливати риба», - йдеться в повідомленні.

Відповідними службами вже відібрано проби води для подальшого аналізу.

Озеро Підбірна – одне із осокорківських озер. Розташоване на території садово-дачних ділянок Нижні Сади.

Озеро - витягнута вздовж Дніпра довга вузька водойма (довжина близько 4 км, ширина - 40-70 м), оточеназ усіх боків дачними ділянками. У північній частині озеро протоками з'єднується з озером Зариваха, а у південній — з озером Мартишів і ще двома дрібнішими озерами.

Нагадаємо, 2 серпня було виявлено скид невідомої забруднюючої речовини яскраво-помаранчевого кольору до каскаду Оріхуватських озер на території Голосіївського парку ім. М. Рильського через зливостік дощової каналізації.