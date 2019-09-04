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    Новини

    Озеро на Осокорках стало червоного кольору (фото)

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    Озеро Підбірна виглядає жахливо - Озеро на Осокорках стало червоного кольору (фото)
    Озеро Підбірна виглядає жахливо
    Фото: Газета Дарницькі вісті

    На озері вимерла риба

    Сьогодні, 4 вересня, зранку місцеві мешканці Осокорків виявили, що один з рукавів озера Підбірна став червоного кольору, та забили на сполох. Про це повідомляє газета Дарницькі вісті.

    «Видовище жахливе, почала вспливати риба», - йдеться в повідомленні.

    Відповідними службами вже відібрано проби води для подальшого аналізу.

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    Озеро Підбірна. Фото: Helen Gorbenko, Facebook
    Озеро Підбірна. Фото: Helen Gorbenko, Facebook
    Озеро Підбірна. Фото: Helen Gorbenko, Facebook
    Озеро Підбірна. Фото: Helen Gorbenko, Facebook
    Озеро Підбірна. Фото: Helen Gorbenko, Facebook
    Озеро Підбірна. Фото: Helen Gorbenko, Facebook
    Озеро Підбірна. Фото: Helen Gorbenko, Facebook
    Озеро Підбірна. Фото: Газета Дарницькі вісті
    Озеро Підбірна. Фото: Газета Дарницькі вісті
    Озеро Підбірна. Фото: Газета Дарницькі вісті

    Озеро Підбірна – одне із осокорківських озер. Розташоване на території садово-дачних ділянок Нижні Сади.

    Озеро - витягнута вздовж Дніпра довга вузька водойма (довжина близько 4 км, ширина - 40-70 м), оточеназ усіх боків дачними ділянками. У північній частині озеро протоками з'єднується з озером Зариваха, а у південній — з озером Мартишів і ще двома дрібнішими озерами.

    Нагадаємо, 2 серпня було виявлено скид невідомої забруднюючої речовини яскраво-помаранчевого кольору до каскаду Оріхуватських озер на території Голосіївського парку ім. М. Рильського через зливостік дощової каналізації. 

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