З 1 квітня в київському метро перестали діяти зелені картки

Сплатити за проїзд у метро можна чотирма способами

Термін дії транспортних (зелених) карток київського метро завершився 31 березня. Також із закінченням використання карток метро припиняється робота сервісних центрів підземки. Про це нагадала пресслужба КП «Київський метрополітен».

Тепер сплатити за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою:

Kyiv Smart Card

безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи

мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard).

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті.

Придбати Kyiv Smart Card можна:

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

у додатку Київ Цифровий

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену

Одноразовий QR-квиток можна використовувати у паперовому або електронному вигляді.

Придбати разовий QR-квиток можна:

у додатку Київ Цифровий;

у касах станцій метро або у терміналі самообслуговування

Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня, Київ посилює карантин. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками для пасажирів.